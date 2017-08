Miresele cu suspensor dau USR peste cap

USR se confrunta cu cea mai grava problema din istoria partidului. Nu stiu care istorie, ca n-am gasit-o pe niciunde. Si nici despre partid nu exista prea multe informatii, laboratorul in care a fost creat fiind inchis in weekend. Si, cu toate acestea, Uniunea Salvati Romania are mai nou, spuneam, o problema de identitate. Sa accepte casatoriile intre miresele cu suspensor si barbatii cu furou sau sa o tina langa cu vechitura aia de mariaj intre un barbat si o femeie?

Nu e de ras. Treaba e serioasa. Nu pot spune ca e groasa, ca le vin idei reformatorilor progresisti din partid si mai nasc un referendum si pe tema asta. Unul pe care, sa ma iertati, nu-l vor putea numi decat „Cat de groasa trebuie sa fie treaba partidului”.

Uniunea „Salvati Romania de USR”

Spuneam, nu cu multa vreme in urma, ca USR inca nu stie cine este. Poate s-or fi suparat Nicusor Dan si niste unii mai inchipuiti decat altii, dar asta este realitatea.

Nici liderul demisionar pare ca nu stie ce cauta el in viata lui. Iar in viata partidului, nici atat. Sa nasti un referendum intern pe motiv de modificarea Constitutiei ca, dupa aceea, sa-ti stabilesti identitatea, mi se pare o aiureala demna doar de luat fata fraierilor. Un referendum la care trebuie sa se stabileasca daca partidul trebuie sa ia vreo pozitie fata de modificarea articolului privind casatoriile si daca da, care sa fie pozitia? Cum care? Oricare din Kamasutra, Nicusoare, ca e vorba de cupluri, de casatorii, deci implicit de sex, caci barbatii se casatoresc cu femeile, si ele cu barbatii, nu ca sa intre in pleasna asta de partid. Daca nu ai aflat, fac sex, si ii cam doare in pardon de ce hotarasti tu sau USR . Viata partidului este, asadar, grav afectata. Fara referendum intern nu se stie cum se vor alege lucrurile. Ar fi o solutie, simpla ca buna ziua, dar n-o vede nimeni din partid. Referendum pe tema „Ne schimbam, sau nu, numele in Uniunea Salvati Romania de USR?”.

Fratele meu, mireasa!

Nicusor Dan, insa, abordeaza lucrurile cu multa seriozitate si maturitate. Pauza pentru hohote. Daca se va lovi ca de un zid de cei care refuza modificarea articolului privind redefinirea familiei el nu se va mai intoarce in partid. Sincer, nu ar fi o problema grava. Si cu el, si fara el, aglomerarea asta de galagiosi fara doctrina va merge inainte la fel ca si pana acum, cu stangul calcand inapoi si cu dreptul in genunchi. Nu stiu de ce Nicusor Dan chiar se crede liderul formatiunii. Sigur ca e treaba lui, traim intr-o tara in care fiecare are voie sa se creada ce vrea, de la Harry Belafonte si pana la motoreta Mobra, dar din afara se vede ca el executa doar niste ordine. Niste indicatii potrivit carora populimea trebuie ametita bine de creieri, dar el, Nicusorul Dan care este, nu se putea opune majoritatii partidului care, vorba unui foarte acid comentator pe Facebook, ar modifica si dedicatiile dupa legalizarea casatoriilor intre homosexuali. „De la mine, pentru fratele meu, mireasa!”