Mircea Lucescu, dorit de doua echipe!

Oferta surpriza pentru cel mai titrat antrenor roman: dupa ce s-a despartit de Zenit Sankt-Petersburg la sfarsitul sezonului trecut, Mircea Lucescu este dorit de oficialii formatiei bulgare Ludogoret Razgrad, drept inlocuitor al tehnicianului Georgi Nikolov Dermendziev. Totodata, Lucescu ar putea sa se intoarca la Galatasaray, o informatie vehiculata din ce in ce mai des.

La Ludogoret, echipa care a castigat titlul de sase ori in Bulgaria, evolueaza si doi romani – Cosmin Moti si Claudiu Keseru. Stilul de joc al celor de la Ludogoret nu difera de cel al lui Sahtior, echipa pe care Lucescu a pregatit-o 12 ani. De asemenea, gruparea din Razgrad incearca sa copieze modelul de la Donetk prin aducerea si integrarea de fotbalisti brazilieni, ceea ce reprezinta inca un avantaj pentru Lucescu, antrenor care a demonstrat in Ucraina ca poate lucra foarte bine cu jucatori sudamericani, sustine topsport.bg. Antrenorul roman in varsta de 72 de ani a primit compensatii in valoare de 2,5 milioane de euro dupa demiterea de la Zenit, care a renuntat la el din cauza ratarii Ligii Campionilor, in urma clasarii pe locul 3 in sezonul trecut din Rusia. In Istanbul, fanii lui Galatasaray au cerut, la randul lor, intoarcerea lui Lucescu pe banca echipei, folosind diferite hasthaguri pe retelele de socializare.