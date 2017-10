Miracol! 359 de tramvaie si troleibuze vor avea aer conditionat. Prin 2020…

Un anunt minunat mai ales in prag de iarna (sic!) vine de la RATB. Regia a lansat trei licitatii pentru montarea de sisteme de aer conditionat in 259 de tramvaie si 100 de troleibuze. Ura!

Totusi, cica vom beneficia de aer conditionat la doi ani de la data atriburii contractelor, licitatiile fiind lansate luna viitoare pe la jumatate. Deci, prin 2020, vom putea urca in aceste mijloace de transport in comun, in plina canicula, fara sa avem senzatia ca facem o sauna obligatorie. Ceea ce inseamna inca doua veri cu zile de peste 40 de grade la soare… Desigur, o parte dintre pensionari nu va apuca aceasta minunatie a civilizatiei, dar, ce putem face? Contractele pentru acest minim de confort sunt estimate la 20,2 milioane de euro, fara TVA. In august, acelasi RATB anuntase o alta licitatie, pentru 150 de autobuze, tot pentru dotarea acestora cu sisteme de climatizare. Acel contract a fost estimat la 11,04 milioane de lei, fara TVA. Pe de alta parte, undeva printr-unul din birourile Primariei, inca se lucreaza la vestita achizitionare de autobuze noi (cu clima!) in numar de 400 de bucati, cost total estimat: 112 milioane de euro. Asa, pe hartie, viitorul suna bine, deci teoria de aur curat. Se stie, insa, practica ne omoara. Dar, cine stie, poate avem noroc de data asta. Ne mai vedem noi, prin 2020…