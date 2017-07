Mirabela Dauer si Corina Chiriac au facut spectacol la Electric Castle! (VIDEO)

Refrene cunoscute si difuzate frecvent incepand cu anii ’80, aduse in atmosfera unui eveniment muzical destinat tinerilor si gazduit de Cluj.

Vocile a doua dintre cele mai cunoscute interprete de muzica usoara – Mirabela Dauer si Corina Chiriac – au rasunat, seara trecuta, la Electric Castfel, generand o atmosfera cu totul speciala in randul spectatorilor veniti la cunoscutul festival.

Multi dintre tinerii din public au stiut versurile pieselor celor doua soliste. Asa ca au cantat alaturi de Mirabela Dauer si Corina Chiriac si la final le-au aplaudat energic.

Zambitoare si joviala cum o stiu fanii, Mirabela Dauer a urcat pe scena si a interpretat, printre altele, hituri de necontestat -“Fotoliul din odaie” si “Ioane, Ioane”. “Sunt cel fericit om (…) este cel mai frumos cadou pe care l-am primit in viata mea”, a recunoscut Mirabela Dauer in fata jurnalistilor, dupa ce a coborat de pe scena, amintind ca festivalul are loc la doar cateva zile de la aniversarea sa.

Colega sa de breasla a pus accent pe energia spectatorilor, pe care i-a descris drept un “public extraordinar”. “Acum sper sa ma primeasca si pe mine la fel (…) bravo, copii!”, a conchis, cu zambetul pe buze, Corina Chiriac.

sursa foto: Facebook/Mira Dauer