Mirabela Dauer: Cristina a vrut sa nu-si lase prietena singura si sa o urmeze dincolo de stele

Plecarea dintre cei vii a Cristinei Stamate, la cateva zile doar dupa ce buna sa prietena parasea si ea aceasta lume, i-a indurerat pe colegii de breasla, artistii, alaturi de care cele doua actrite au fost in turnee, ani la rand, in tara si in afara ei.

Disparitia din lumea viilor a Cristinei Stamate – la doar o zi de cand colega sa de la Revista, Stela Popescu, fusese condusa pe drumul fara de intoarcere – a iscat un val de regret in randul celor care le-au cunoscut si apreciat pe cele doua actrite. Cantareata Mirabela Dauer a transmis un mesaj public, via Facebook, dupa ce vestea trista s-a raspandit cu repeziciune, luni dimineata. “Eu stiu ce bune prietene erau Stela si Cristina, eu stiu cata grija a avut, din toate punctele de vedere, Stela de Cristina in toata perioada grea in care boala a tintuit-o la pat… eu mai stiu ca exista o randuiala si ca fiecare dintre noi are destinul scris acolo in cartea secreta dar mi-e atat de greu…Mi-e sufletul zdrobit si insangerat! Cu siguranta Cristina a vrut sa nu-si lase prietena singura si sa o urmeze dincolo de stele. O sa-mi lipsiti tare mult si ma rog la bunul Dumnezeu sa va dea linistea acolo langa el”, a notat, printre altele, cunoscuta cantareata pe pagina sa de pe reteaua de socializare.

Actrita Cristina Stamate – cunoscuta si indragita pentru firea glumeata si zambetul nelipsit de pe chip – a murit la primele ore ale zilei. Avea 71 de ani.

sursa foto: Facebook/Mirabela Dauer, TeatrulRevistaTanase