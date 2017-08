Minivacanta de Sf. Maria, pe final: Amenzi si aproape 2.000 de soferi ramasi temporar pietoni

Cele cateva zile libere de care au avut parte mare parte din bugetari, dar nu numai se apropie de final. Insa pana ca ultimii petrecareti sa revina de la mare sau de la munte, oficialii Politiei Romane au facut publice mai multe cifre ce tin de aceasta perioada de minivacanta din preajma marii sarbatori de Sfanta Maria.

In primul rand se cuvine sa amintim faptul ca, in perioada 11-15 august, in care multi romani s-au bucurat de relaxarea si ragazul unei vacante, au fost pe langa ei, zi de zi, dar la lucru, nu mai putin de 9.695 de politisti.

Totodata, marti s-a anuntat un soi de bilant al activitatilor oamenilor legii. Si anume faptul ca in intervalul 11-14 august s-au constatat 3.304 infractiuni, peste 400 din ele la regimul sigurantei rutiere, s-au aplicat 30.148 de sanctiuni contraventionale, totalizand 11.415.660 de lei, 5.047 dintre amenzi fiind date pentru nerespectarea normelor privind ordinea si linistea publica.

Totodata, reprezentantii IGPR au anuntat intr-un comunicat faptul ca in perioada mentionata au fost sanctionate peste 8.000 de cazuri de viteza peste cea regulamentara, dar si ca au fost retinute 1.994 de permise de conducere, cele mai multe tot pentru viteza prea mare fata de cea prevazuta de lege.

sursa foto: Facebook/Politia Romana