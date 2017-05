Minivacanta de 1 MAI. Peste 16.000 de soferi amendati si circa 1.200 au ramas fara permis

Nici nu s-a incheiat bine minivacanta de la inceput de luna mai, ca s-a aflat bilantul cazurilor la care au intervenit reprezentantilor Ministerului de Interne, aflati la datorie – si cu efectiv suplimentat- in ultimele trei zile.

Din cate s-a anuntat, luni, din directia MAI, in acest interval au fost aplicate peste 22 de mii de sanctiuni contraventionale, a caror valoare a sarit de limita a 7,6 milioane de lei. Cele mai multe abateri constatate, peste 16.900, au vizat incalcari ale legislatiei rutiere, anunta aceeasi sursa. Au fost constatate 110 situatii de soferi care au urcat la volan dupa ce au consumat alcool, dar si aproape 7.000 de cazuri in care conducatorii auto au avut viteza excesiva. Urmare a acestor situatii, politistii au retinut nu mai putin de 1.276 de permise, din cate se mentioneaza in acelasi comunicat.

sursa foto: Facebook/ Politia Romana