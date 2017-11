Ministrul Transporturilor anunta o restructurare: trebuie facuta

La cateva saptamani de cand s-a instalat in fruntea Ministerului Transporturilor (MT), Felix Stroe a transmis, la Parlament, ca are in vedere o schimbare la nivelul institutiei pe care o conduce.

Concret, social-democratul a anuntat ca, de la primirea mandatului, a facut o reorganizare a ministerului. Dar si ca se are in vedere o restructurare, avandu-se in vedere inclusiv structura centrala a MT-ului. “Se va face ferm, pentru ca trebuie facuta, nu de dragul de a o face. (…) Din 438 de posturi vom ramane cu 300 foarte rapid, pentru ca se taie frunza la caini in multe birouri ale Ministerului Transporturilor”, a explicat Felix Stroe, citat de antena3.ro, in cadrul Comisiei de Transporturi de la Camera Deputatilor.