Ministrul Toader, despre proteste: Nu cred ca sunt eu cel mai in masura sa fac o evaluare

Aflat la Parlament, Tudorel Toader a raspuns unei intrebari din partea presei, despre protestele de seara trecuta, din Capitala si din mai multe orase ale tarii, indreptate inclusiv asupra modificarilor ce se intentioneaza a fi aduse Legilor Justitiei.

“Nu cred ca sunt eu cel mai in masura sa fac o evaluare a protestelor, mai curand dvs, analistii politici, pot sa decripteze sensul respectivelor proteste”, a sustinut ministrul Justitiei.

Intrebat, totodata, daca e de parere ca ar avea motive sa demisioneze, in conditiile in care s-a cerut acest lucru seara trecuta, in strada, Toader a raspuns, printre altele, urmatoarele: “nu sunt eu cel mai avizat sa dau sens acestor proteste. Evident, cand personal voi lua o decizie va voi anunta”.