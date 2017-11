Ministrul Stanescu, despre masurile fiscale: pana la urma am cazut de acord cu o anumita formula

Social-democratul a explicat motivul pentru care abia miercuri vor ajunge masurile fiscale pe ordinea de zi a sedintei Executivului.

Intrebat concret de ce anume s-a amanat, deunazi, sedinta de Guvern in care ar fi trebuit sa se discute masurile fiscale prevazite de “revolutia fiscala”, Paul Stanescu a invocat faptul ca au fost “multe discutii” pe tema, Codul Fiscal fiind “un lucru foarte important”.

Nu in ultimul rand, actualul ministru al Dezvoltarii din Cabinetul Tudose a sustinut ca au fost discutii inclusiv in Coalitie, la nivel de specialisti, si ca “pana la urma am cazut de acord cu o anumita formula”.