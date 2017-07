Ministrul lui Ponta isi baga nasul in programul lui Dragnea

Mihai Tudose si-a ales un consilier pe probleme economice din ”tabara Ponta”: pe Eugen Teodorovici, fost ministru al Finantelor in Guvernul Ponta.

Dupa ce a fost vehiculat pe post de ministru al Finantelor in cabinetul Tudose dar a fost surclasat de actualul detinator al portofoliului (Ionut Misa), Tedorovici a fost invitat de Mihai Tudose sa se alature totusi echipei guvernamentale in calitate de consilier pe probleme economice al premierului. Functie onorifica pe care Teodorovici a acceptat-o invocand increderea pe care o are in premierul Tudose si ”insuficienta experienta” de care dispune echipa acestuia. „Traversam o perioada dificila in care profesionalismul si capacitatea de a lua decizii ar trebui sa fie dominantele unei echipe guvernamentale la inceput de drum. Provocarile care urmeaza ma fac sa acord incredere premierului Tudose in determinarea de a schimba abordarea la nivelul echipei guvernamentale (insuficient de experimentata pentru a face fata acestora)”, a comentat noul consilier, pe Facebook. Ocazie cu care Teodorovici a dat si o veste proasta PSD-ului amator de mariri salariale pe seama cresterii impozitelor: este un adversar declarat al ”topaielilor fiscale”. ”Voi ocupa aceasta functie onorifica doar atat timp cat propunerile pe care le voi face in diferite sectoare ale economiei vor fi luate in considerare, concomitent cu neacceptarea oricaror <<fantezii>> sau <<topaieli fiscale>>”, a decretat Teodorovici – afirmatie care in mod evident nu prieste modificarilor proaspat aduse de PSD ”bibliei” sale: programul de guvernare.