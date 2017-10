Ministrul Justitiei subliniaza: Concluzia sa, nu exclusiv pe baza raportului IJ

Facand referire la raportul Inspectiei Judiciare, pe marginea controlului facut in vara la DNA si declarandu-se “nedumerit pentru componenta comisiei de 6”, pentru ca, de regula, comisiile sunt impare, astfel incat sa poata exista o majoritate, ministrul Justitiei a pus accent pe un aspect in privinta acestei evaluari.

In primul rand, a adus in discutie faptul ca raportul are “peste 500 de pagini”. “Astazi am primit (…) de la vicepresedintele CSM-ului (…) o sinteza a raportului, structurata pe un numar de 18 pagini, daca nu gresesc. Aceasta sinteza cuprindea – constatari, sugestii, propuneri”, a punctat Toader.

Ministrul a adaugat ca a cerut aceasta evaluare de 10 ani nu se mai facuse un control managerial la DNA, “ceea ce este nefiresc”. “Pozitia mea, concluzia mea pe care o voi comunica, sigur, public este sau va fi luata (…) pe baza analizei, evaluarii coroborate a tuturor starilor, imprejurarilor, adica nu exclusiv pe baza acestui raport (…) raportul acesta eu l-am solicitat, concluzia raportului eu o voi formula, indiferent ceea ce pe lantul decizional de va petrece”.