Ministrul Justitiei crede ca MCV-ul ar putea fi ridicat

Pe fondul valului de temperaturi foarte scazute inregistrate in mare parte din tara in ultimele zile, numarul…

In debutul sedintei saptamanale a Executivului, aflata in plina desfasurare la momentul de fata, ministrul Finantelor i-a…

Poza de la 16

Gerul nu le-a stat in cale oamenilor legii, care au iesit cu sutele pe teren, in cursul…

Desi in cursul dupa-amiezii trecute, cand anunta ca are de gand sa promulge legea prin care se…

Inca amortiti de lovitura primita in alegeri, liberalii nu au nicio idee in ceea ce priveste readucerea…

News Obama pleaca in lacrimi

“Yes, we can. Yes, we did”, a rostit presedintele SUA, la ultimul sau discurs, la Chicago, in…