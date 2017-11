Ministrul Energiei, lamuriri despre stocurile de combustibili pentru iarna

Pe fondul speculatiilor vehiculate in spatiul public pe acest subiect si cum iarna ce vine este anuntata mai vitrega ca precedenta, ministrul Energiei a respins astfel de scenarii pe care le-a numit “alarmiste”.

Toma Petcu a subliniat, pe Facebook, faptul ca “anul acesta, pregatirile de iarna au inceput mult mai devreme decat in 2016 si au fost gandite si mult mai adaptat conditiilor de iarna din Romania. In privinta stocurilor, pe care unii le-au dezbatut in spatiul public prin declaratii alarmiste, pot sa va asigur ca acestea sunt peste nivelul stabilit prin Programul de iarna, in anumite cazuri fiind chiar duble fata de anul trecut”.

In conditiile in care, in cursul diminetii, explicase, la un eveniment de profil, ca in stabilirea acestui program de iarna s-au luat in calcul “inclusiv scenarii pesimiste, cu vreme rea si cresteri de consumuri, atat la gaze naturale, cat si la energie electrica”, marindu-se cantitatile. “In toate cazurile, stocurile de combustibili pentru iarna sunt mai mari decat necesarul estimat, unele fiind chiar duble! (…) Se tot pune problema daca ne ajung aceste gaze! Raspunsul este simplu: Da, ne ajung! (…) In privinta energiei electrice, avem stocuri de resurse de asemenea mai mari (apa, carbune, uraniu, gaze, pacura) decat iarna trecuta!”, transmisese oficialul guvernamental, in cursul diminetii, la o conferinta.

sursa foto: Facebook/Toma Petcu