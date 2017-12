Ministrul de Interne, reactie dupa cazul socant de la metroul bucurestean

Efectul mobilizarii declansate pentru prinderea suspectei in cazul mortii tinerei in varsta de 25 de ani – mai exact a femeii banuite ca ar fi impins-o pe fata in fata metorului, la Dristor 1 – a iscat o reactie la nivelul conducerii Ministerului de Interne.

Carmen Dan a adresat un mesaj public oamenilor legii care au reusit sa dea de urma suspectei, in cursul noptii trecute, si sa o duca la audieri, dar si multumiri opiniei publice, pentru reactia la apelul facut de catre oamenii legii, care au cerut ajutorul romanilor in vederea identificarii persoanei banuite ca ar fi comis un gest abominabil. “Felicit politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care au reusit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarsirea faptelor teribile din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1! Vreau sa le multumesc cetatenilor care au sprijinit politistii la elucidarea acestui caz, dovedind implicare si solidaritate, si, in mod deosebit, echipei Brigazii Transporturi Publice Bucuresti, implicata in rezolvarea cazului, care va fi recompensata pentru operativitatea si profesionalismul dovedit!”, a transmis oficialul guvernamental, via Facebook.

Pana sa fie prinsa femeia in varsta de 36 de ani, din Craiova, au fost facute publice semnalmentele sale, doua imagini – mai exact doua capturi video. Totodata, in statiile de metrou din Bucuresti au fost trimis politisti.