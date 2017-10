Ministrul de Interne a depus o plangere la DIICOT

Urmare a declaratiei pe care a facut-o, zilele trecute, Romica Parpalea in fata DNA-ului, ministrul de Interne a mers, luni, la DIICOT, insotita de avocat.

Totul pentru a face o plangere la adresa barbatului, cunoscut in spatiul public drept “mortul lui Dragnea”, pentru “denunt calomnios luand in considerare ca sunt si alte aspecte de ordin penal – ma refer la santaj, ma refer la obstructionarea organelor judiciare, ma refer la un atac la ordinea constitutionala si un grup infractional organizat”.

Ministrul de Interne a mai sustinut, in urma cu scurta vreme, la iesirea de la DIICOT, ca nu a fost citata la DNA, ca nu il cunoaste pe respectivul barbat si ca vrea ca acesta sa probeze acuzatiile pe care i le-a adus. “Este responsabilitatea mea ca ministru de Interne (…) sa ma apar in fata oricarui abuz impotriva mea (…) astfel de abuzuri pot crea un precedent periculos (…) consider ca acest domn nu este decat un instrument care serveste un grup de interese, in principal politice”, considera Carmen Dan.