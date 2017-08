Ministrul Cuc relocheaza lilieci

Ministrul Transporturilor a verificat personal problema care sta in calea reluarii lucrarilor la tronsonul 4 al unui lot de autostrada intre Jugoj si Deva: liliecii dintr-o pestera.

”Liliecii din pestera sunt o scuza pentru blocarea proiectului constructiei unui lot de autostrada intre Lugoj si Deva. Am fost sa vad daca sunt lilieci, dar nu am gasit nici macar un liliac. Nu se poate sa nu construim acea portiune de autostrada de aproape trei ani, se presupune ca exista lilieci. A fost nevoie sa merg personal pe santier sa cer tuturor partilor implicate sa rezolve aceasta problema. Lucrurile taraganeaza din 2014, in 2 saptamani se deblocheaza proiectul, se reia lucru pe autostrada blocata de lilieci, a declarat Razvan Cuc. „In cazul in care nu sunt lilieci cu siguranta nu avem ce discuta. In cazul in care sunt, noi am pregatit un ordin de relocare, pentru ca asa este procedura noastra, fiind o specie protejata si, dupa ce primim avizul Academiei Romane, ii vom muta la o alta pestera, in conditii similare, absolut identice. Colegii au spus ca au gasit intre unul si zece indivizi, prin monitorizari. Eu voiam ca, in momentul in care intram aici, sa vad si cantitatea de guano, adica dejectiile liliacului. Eu am venit sa protejez specia, in cazul in care exista si sa-i relochez. Si, daca nu exista, va spun cu subiect si predicat ca nu exista si inchidem acest subiect si autostrada se poate construi linistita”, a declarat Adriana Croitoru, director al Compartimentului de Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului.