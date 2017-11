Ministrul corigent la limba romana da note invatamantului

Primul gafeor si agramat al neamului, ministrul Liviu Pop, nu a ezitat sa noteze cu 7 invatamantul romanesc.

Ministrul care scoate cel putin o perla la orice iesire publica a calificat invatamantul romanesc ”undeva in jur de 7” si chiar a adaugat ca nota ar putea creste cu un punct pana la sfarsitul mandatului sau in fruntea Educatiei. Liviu Pop nu a catadicsit insa sa precizeze si cum anume gandeste el ca ar putea determina un asemenea salt calificativ si nici daca evolutia implica inclusiv insusirea, de catre el, a unei limbi romane vorbita corect macar in momentele in care iese la rampa in chip de ministru al Educatiei. Pop nu s-a incurcat in asemenea amanunte dar a apelat in schimb la bunavointa divina. In schimbul careia s-a angajat (nu s-a inteles bine in fata cui, a romanilor sau a lui Dumnezeu) sa ridice Educatia de la nivelul ”genunchelui” din prezent la limita maxima. ”Daca ne ajuta Dumnezeu sa guvernam sase ani de acum incolo, poate fi 10”, a supralicitat Pop, cu gandul la alegerile din 2020. Iar cum interesul propriu poarta fesul, Pop a strecurat si ideea raului facut Educatiei romanesti de schimbarea mult prea deasa a ministrilor de resort, conform analizelor facute durata medie a mandatului unui ministru fiind doar de sase luni. ”Eu cred ca de aici trebuie sa incepem, sa avem stabilitate la nivel de minister”, a perorat Pop, cu gandul ca asistenta va pricepe ca el trebuie sa ramana batut in cuie daca vrem un invatamant de calitate. Condus de cel mai nepotrivit ministru, dar asta e o alta poveste, evident ignorata suveran de Liviu Pop.