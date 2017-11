Ministrul Apararii, anunt despre primul sistem Patriot, dupa votul in Comisie

“Este un vot important, care ne ajuta sa mergem mai departe cu programul”, a declarat ministrul Apararii, la scurta vreme dupa ce s-a aflat despre unda verde data in Comisia de la Senat achizitiei de rachete Patriot.

Enuntand parcursul proiectului de lege, care urmeaza sa ajunga intai in plenul Senatului, iar apoi la Camera, Fifor a declarat ca a vorbit in aceasta dimineata cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei. “Am toate motivele sa cred ca va fi votat (in plenul Senatului-n.r)”, a punctat Fifor. Oficialul guvernamental a adaugat ca Dragnea l-a “asigurat ca maine va avea loc Comisia de Aparare din Camera Deputatilor”, urmand ca marti proiectul sa fie supus votului si in plenul Camerei.

Totodata, ministrul Apararii a explicat ca primul sistem Patriot ar urma sa ajunga in Romania in a doua jumatate a anului 2019, urmand sa fie operational in 2020.