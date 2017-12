Ministrul Apararii, anunt despre plata pentru primul sistem de rachete Patriot

Dupa ce a fost, in prima parte a zilei de joi, la Parlament, pentru a sustine in fata reprezentantilor Comisiilor reunite pentru Buget-Finante bugetul pentru anul viitor, Mihai Fifor a anuntat ca tot in cursul acestei zile s-a facut un nou pas in privinta achizitiei unui prim sistem de rachete Patriot.

“Ziua de astazi are dubla importanta, am efectuat plata pentru primul sistem de rachete Patriot, un pas semnificativ pentru militari dar si pentru sistemul national de securitate”, a transmis Mihai Fifot pe contul oficial de Facebook.