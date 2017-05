Ministru de 31 de ani, ucis din greseala de SPP

Abdullah Siraji, cel mai tanar membru al cabinetului somalian, a murit intr-un schimb de focuri, masina sa fiind confundata cu una a teroristilor.

Tragedia a avut loc miercuri, in apropierea palatului prezidential din Mogadiscio, Villa Somalia. Masina in care se afla Siraji, ministrul Lucrarilor publice, si care se apropia de un checkpoint, a fost considerata ca are o traiectorie suspecta de catre fortele de securitate care se aflau in exteriorul cladirii. Crezand ca sunt atacati de jihadistii shebab (care lovesc aproape zilnic in Mogadiscio, de cateva luni), soldatii au deschis focul. Serviciul de paza si protectie al ministrului a ripostat iar tanarul Abdullahi Sheikh Siraji a fost atins mortal in acest schimb de focuri. Moartea lui a socat intreaga Somalie, unde era simpatizat si apreciat. Siraji a crescut inca de la varsta de sapte ani intr-o tabara de refugiati (Dabaab) din Kenya, inainte de a ajunge in Somalia, a intra in politica si a fi ales, anul trecut, deputat. Intr-un comunicat, guvernul somalez s-a declarat ”profund intristat” de moartea tanarului ministru, aflat in post din 4 aprilie.