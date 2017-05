Ministerul Turismului de frecat menta

In fine, o veste buna. Ministrul Turismului, Mircea Dobre, vrea sa desfiinteze birourile externe ale acestei institutii. Practic, omoara niste sinecuri. Si bine face, dar sa vedem cand trece si la disolutia altor structuri la fel de inutile, cum ar fi chiar ministerul insusi.

Mare valva mare privind aceasta noua decizie a ministrului Dobre. Stati oleaca, omul are mare dreptate. In fond, aceste birouri externe, mostenite de pe vremea comunismului, sunt numai un soi de ultime refugii pentru dinozaurii din minister. Sinecuri pentru unii functionari trimisi acolo, asa, ca la bai, altfel au fost dintotdeauna inutile. Acum , in capitalism, unde ANAT a preluat mult din chiar functiile de baza ale ministerului in cauza, sunt superinutile. Ce gaseai la aceste birouri (cand erau deschise)?

Cateva afise cu Delta, ceva despre Maramuresul istoric si vesnicele manastiri sucevene. Cam ca in 1967: un smoc-doua de stuf, doua stergare si trei toiuri de tzuica si o ie stravezie. Vai de steaua noastra. In ultimii 27 de ani, nu cred sa fi venit un turist momit de vreun birou dintr-asta. Si stiti de ce? Pentru ca sunt niste invitatii la turismul preistoric.

Propaganda, bre, direct

Turismul astazi are multe intelesuri. Spre exemplu, noi nu ne atingem de turismul medical.

Da, domnilor suedezi, facem operatii estetice la jumatate din pret, stomatologii nostri sunt mai buni si mai ieftini ca ai vostri, iar in Bucuresti ai unde sa te cazezi la un pret ultracorect fata de alte orase din Occident unde nici nu ai ce vedea. Vrei sa te faci praf pe un sfert din banii care ii lasi la pub-ul din colt, domnule englez? Intra-n Centrul Vechi, o sa iesi pe branci, dar o sa ai amintiri toata viata ta. Pentru ca, da, domnule ministru, turismul mai inseamna si entertainment. Nu crezi? Pai uita-te la Ibiza, si te lamuresti. Am putea vorbi si despre Carnavalul de la Rio, dar n-avem noi curajul asta.

Binefacerile “Efectului Mazare”

Lasand la o parte problemele pe care le are Radu Mazare cu nu mai stim ce procese si alte alea, remarcati, va rog, un lucru. Dupa ani de zile de implementat, vara de vara, o atmosfera incendiara la Mamaia, cu dame, care alegorice, artificii, parade, muzici date la maximum si tot ce mai era necesar ca sa transformi o plaja in polul ditractiei de la Marea Neagra, iata ca vin si rezultatele. Singure. Mamaia a fost plina 100% de 1 Mai, iar strainii curg garla catre cluburile de fite de acolo. Se arunca cu miile de euro pe sticle de sampanie si bai de spuma. Tot turism e si asta, dar mai obraznic, mai de secol XXI, turismul de distractie, altul decat cel de a privi pasarile din Delta. Tintesti alta categorie de oameni, dar tot turism se cheama, si pe bani grei de tot. Viziunea obraznica a lui Mazare se vede acum ca a fost corecta. La polul opus, in Vama Veche e tot turism, dar de tineri ce cred ca asa vor fi de-a pururi, de concerte rock in cap si betii juvenile, totul asezonat cu hamsii puturoase si suberekuri rancede manjite cu branza sarata.

Dar Ministerul, Ministerul cand il desfiintati?

Mergand pana la capat, trebuie sa ne intrebam foarte serios la ce folosese, azi, Ministerul Turismului? Ca ANAT pare sa-i cam faca toata treaba, si in afara de dezbateri despre frunza lui Udrea sau alta sigla care ar trebui cica sa ne reprezinte, n-am mai auzit. Banuim ca da ceva avize, pe ici, pe colo si, eventual, mai trimite pe unii la plimbare (a se citi inspectie). Bref, seamana cu o mare cafenea a functionarimii. Un spatiu de socializare de mari proportii, pe banii nostri. N-am auzit sa verifice si ei lucrurile de care se plang toti strainii care iau un loc la un hotel de, cica, trei stele si dorm pe salteaua asezata acolo de bolsevicii lui Gheoghiu Dej. Bre, mai luti si voi o stea de unde nu merita, si dati-o unde se vede ca-i mai bine, altfel, intre Mamaia si Vama Veche veti primi numai someri din Vest, ca in ultimii ani ai lui Ceasca. De se minunau fraierii de minioccidentali de ce cazare gaseau la Olimp contra a patru-cinci firfirei, in valuta.

De ce crede Curtea de Conturi ca nu facem bani din turism

# calitatea infrastructurii –165 de km, distanta Bucuresti –Rasnov, se realizeaza in aproximativ 5 ore!!!!

# tarifele practicate sunt prea mari fata de calitatea serviciilor oferite, o strategie perdanta pe termen mediu si lung;

# angajatii acestei industrii au o pregatire slaba;

# lipsa de interes a detinatorilor fata de realizarea investitiilor necesare pentru modernizarea proprietatilor;

# concurenta internationala semnificativa;

# structuri de primire turistica ce functioneaza fara a detine autorizatiile legale;

# din punct de vedere al dinamicii vacantelor interne comparativ cu alte state din regiune, turismul in Romania se afla pe ultimul loc in ceea ce priveste numarul de calatorii/cap de locuitor.