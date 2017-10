Minerii raniti la Uricani, adusi la spitale din Bucuresti

Medicii bucuresteni ii au in grija pe cei trei ortaci care au arsuri pe diferite suprafete ale corpului, doi dintre ei inclusiv la nivelul cailor aeriene.

Minerii au fost transferati in Capitala, dupa ce in prima faza fusesera transportati la spitalul din Petrosani. Elicopterul MAI care i-a adus in Bucuresti a aterizat in cursul dupa-amiezii.

Unul dintre mineri are arsuri pe 30% din corp si a ajuns in grija medicilor de la “Bagdasar Arseni”. Colegii sai sunt, insa, intr-o situatie mai delicata, avand arsuri pe o jumatate din corp, din cate anunta chiar ministrul Energiei, ajuns in prima parte a zilei la Uricani, in zona in care s-a produs accidentul din subteran. Cei doi mineri cu arsuri pe 50% din suprafata corporala au ajuns in grija medicilor de la Spitalul pentru Arsuri, de pe Calea Grivitei, din Capitala.

Deflagratia produsa intr-o galerie a Minei Uricani e in atentia procurorilor, dar si a reprezentantilor ITM, care fac o ancheta in acest caz.

sursa foto: Facebook/ISU Hunedoara