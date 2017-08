Militar roman, ranit usor in Afganistan/Detalii de la MApN

Unul dintre romanii care faceau parte dintr-o echipa de militari autohtoni, aflata in misiune in Afganistan a fost ranit, in cursul zilei de sambata.

Din cate au anuntat reprezentantii Ministerului Apararii, a fost un schimb de focuri, undeva in cursul diminetii, in timpul careia romanul =- a carui identitate nu a fost dezvaluita – a fost “ranit usor la antebrat”. Militarul a primit in prima faza ingrijiri chiar la locul incidentului, apoi a fost dus la un spital, de unde s-a reintors la subunitatea din care face parte. Oficialii MApN transmis ca “starea lui este buna, iar rana nu-i pune viata in pericol”.

Rerezentantii institutiei conduse de catre Adrian Tutuianu au oferit si cateva detalii cu privire la contextul in care a fost vatamat romanul. “O echipa de militari romani care executau, sambata, 5 august, misiuni de patrula de transport si escorta a unei echipe a coalitiei de instruire a fortelor de securitate Afgana (SFAAT- Security Force Advisory and Assistance Team) in Camp JRAC (Join Regional Afghan Center-Centrul Regional de Instruire a Militarilor Afgani), de langa Kandahar, au fost nevoiti sa raspunda cu foc, in jurul orei 9.35, ora Romaniei, la atacul unor insurgenti in tinuta politiei afgane”, se mentioneaza in comunicatul ministerului.

sursa foto: MApN