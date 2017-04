Militar gasit mort in camin. Avea doar 23 de ani

Drama in familia unui tanar care a pierit in conditii greu de inteles pentru cei care il cunosteau.

Militarul in varsta de doar 23 de ani a fost descoperit fara suflare, in cursul primelor ore ale zilei de miercuri, intr-unul din caminele Colegiului Militar de la Breaza, din cate anunta presa locala. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru ca tanarul sa fie readus la viata.

Procurorilor militari ploiesteni le revine misiunea de a investiga cazul mortii fruntasului buzoian, care a sfarsit in timp ce se afla in misiune intr-un judet invecinat celui in care locuia, si anume Prahova.

loading...