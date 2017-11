Milioane de cartele telefonicie, predate la DNA

Un bucurestean s-a prezentat, ieri, la DNA cu un caz special: a gasit in spatele blocului in care locuia cinci saci plini cu … cartele telefonice. Milioane de SIM-uri de la toate companiile de telefonie. Cica toate functionale.

Procurorii anticoruptie au avut parte de un incident neobisnuit. Un barbat a venit sa declare ca, duminica, in zona Mihail Kogalniceanu, a gasit 5 saci plini cu cartele telefonice. Omul spune ca un singur sac cantareste in jur de 50 de kilograme. Langa saci erau niste barbati care s-au facut nevazuti cand au fost luati la intrebari. “Am facut misto de ei, i-am intrebat ce au acolo aveti bani? Ati furat? Au fugit. Mi s-a parut ciudat, au ramas sacii pe loc. Sunt plini cu cartele telefonice, milioane, nu una, nu trei… milioane. Eu am estimat 5 – 7 milioane cartele telefonice. Daca le gaseau la mine spuneau ca le-am folosit”, a povestit barbatul. Dupa o scurta discutie cu procurorii anticoruptie, acestia l-au directionat insa catre o sectie de politie. Barbatul a sunat de urgenta la 112, sustinand ca se teme ca nu cumva cartelele sa fi fost folosite la comiterea unor infractiuni. Politia a deschis o ancheta, l-a audiat pe barbat pentru a afla identitatea celor care au abandonat sacii si a anuntat ca va analiza si imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona.