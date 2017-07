Milano interzice selfie stick-ul!

Batul folosit pentru selfie-uri, recipientele din sticla si tonetele cu mancare au fost interzise de autoritatile din Milano, principalul oras din nordul Italiei. Noile restrictii sunt menite sa reduca gunoiul de pe strazi si comportamentul antisocial.

Atat turistii, cat si localnicii nu au voie sa „tina in mana, sa care, sa lase pe asfalt, sa arunce sau sa primeasca orice fel de sticle de sticla, doze de bautura si selfie stick-uri” in zona cuprinsa intre Piazza XXIV Maggio, Gorizia Avenue, Via Codara, Piata Contara si Gabriele D’Annunzio Avenue. De asemenea, au fost interzise si petardele si artificiile, dar si tonetele cu mancare. Desi noile masuri sunt valabile pana la data de 13 august, autoritatile nu exclud posibilitatea de extindere a acestora. „Masurile vor fi valabile atat timp cat va fi nevoie”, a precizat Carmela Rozza, consilier pe probleme de securitate din Milano. Legi similare au fost adoptate si de alte orase din Italia: in Roma este interzis consumul de alcool seara, in zonele publice, dar si mancatul in jurul fantanilor. In Florenta, zonele din jurul marilor catedrale din oras sunt stropite cu apa in orele pranzului, tocmai pentru a-i impiedica pe turisti sa manance sau sa bea in jurul acestor monumente istorice. Amenzile pentru incalcarea acestor reguli ajung pina la 240 de euro. In regiunea Milano se afla circa 170.000 de cetateni romani, iar orasul este unul dintre cele mai vizitate de turistii din Romania.