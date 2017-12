Mihnea Costoiu a dat iar ochii cu procurorii

Intrat in vizorul DNA-ului in dosarul Baza “Cutezatorii”, fostul ministru a ajuns din nou in fata procurorilor, de aceasta data joi.

Prezenta sa la DNA a fost motivata de “acte de procedura”, dupa cum a precizat fostul reprezentant al Guvernului, la plecarea de la sediul Directiei Nationale Anticoruptie.

Va amintim ca, de aproximativ doua luni, Costoiu se afla sub control judiciar, procurorii suspectandu-l de abuz in serviciu in ancheta ce vizeaza prelungirea unui contract de inchiriere a bazei sportive amintite. In acelasi dosar este cercetat si fostul sportiv Dinu Pescariu.

sursa foto: europafm.ro