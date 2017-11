Mihail Vlasov, eliberat conditionat

Fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie redevine un om liber.

Totul, dupa ce, din cate aunta televiziunile de stiri, Tribunalul Vaslui a dat, vineri, unda verde cererii prin care Mihail Vlasov solicitase eliberarea conditionata.

Decizia fiind una definitiva, Vlasov urmeaza sa paraseasca, in orele urmatoare, detentia. Hotararea Tribunalului vasluian a mentinut, practic, decizia luata in prima faza, in septembrie, de catre magistratii de la Judecatoria Vaslui.

Condamnat in 2015 la cinci ani de detentie, fiind acuzat de coruptie, Vlasov a executat doi ani si 10 luni din pedeapsa dispusa de instanta.