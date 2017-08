Mihai Tudose si-a prins Guvernul cu chilotii in vine

Premierul si-a luat la bani marunti echipa. Nu se stie prea bine ce si cat a gasit care sa nu-i placa. Are si el darul muteniei cand e vorba de lucruri delicate, care sa nu-i compromita imaginea. Dar, cand ia la refec pe cate unul, e clar ca ala nu e singurul. Cel putin doi isi mai asteapta randul si tremura in pantaloni. Cu exceptia agricultorului Petrea Daea, fata de care Mihai Tudose are o slabiciune, cam oricare ministru poate fi luat la trei pazeste.

De altfel, nu e o surpriza ca premierul si-a prins echipa pe picior gresit. Ministrul de azi vine la serviciu ca la fabrica, asteapta pauza de masa, mai lucreaza un pic si pleaca acasa. Poate face ceva mai mult?

Mai tare decat programul de guvernare

Teoretic, demnitarii din Guvern ar putea face multe. In realitate, insa, lucrurile stau exact invers. Nu prea au ce face pentru ca nu au solutii. Chiar daca acestea ar exista, nu le gaseste nimeni. Si atunci e de preferat sa intoarca lucrurile pe toate fetele, aratand cat si cum muncesc. Mai o sedinta televizata, ca sa ii vada tara, mai o aparitie pe la declaratii sau pe la emisiuni dedicate, mai un interviu aranjat, ca sa dea bine, si gata, tara duduie. Din cand in cand, cate unul este luat in colimator si dat cu capul de pereti in vazul lumii. Nu definitiv, nu mortal, pentru ca fiecare ministru are in spate o bucatica de partid si mai multe bucati de baroni locali care stau in umbra pentru multime. Iar Tudose stie si el care poate fi clintit de pe scaun si care nu. Telefoanele date pentru x sau y sunt mai tari decat programul de guvernare iar blatul de partid e mai puternic decat Parlamentul.

Ministrul aiurelilor interne

Prima luata in colimator a fost Carmen Dan, de la Interne. Nu stim noi, dar poate ca scandalul a mocnit multa vreme. Ba cu pensiile pentru mai speciali decat toti specialii, ba cu un politist mort, sacrificat pe altarul nesimtirii unor sefi incompetenti. Si cate n-or mai fi. Acum, buboiul s-a spart cu pasapoartele si cartile de identitate. Cozi infernale si o bataie de joc magnifica. Ca intotdeauna, Internele au procedat precum pompierii. Au venit, adica, dupa a luat foc. Si, daca Mihai Tudose nu se declara nemutumit, nici nu se rezolva ceva. Declaratia ministresei Carmen Dan este sublima in aiureli si nimicuri. Cum intentiona ea sa demareze o campanie in comunitatile de romani din strainatate pentru a-i informa si bla, bla, bla despre pasapoarte si etc. An de an s-a intamplat acelasi lucru, numai Carmen Dan n-a auzit de el, asa ca si-a pastrat intentiile pentru o alta data. Mai mult, Tudose a trimis-o in corzi si cu modificarile facute pe genunchi la legea salarizarii, prin aparitia unei ordonante care da totul peste cap.

TAROM se ingroapa singur

La Transporturi, gratie si paralizie. Ministrul Cuc trimite controale la TAROM si pe unde mai vrea. Niste controale care nu vor rezolva nimic. TAROM este pe pierederi uriase de zece ani. Cuc a spus ca anul asta, gata! Gata, ce? CFR, pierderi in cascada. La drumuri si poteci, acelasi dezastru. Se carpesc consiliile de administratie cu personaje pe care, daca le dai in urmarire pe Google, descoperi ba ca sunt conjudeteni cu ministrul, ba au legatura cu noua functie precum ministrul cu Transporturile. Sigur ca TAROM isi va reveni cu noii consilieri. Pana cand se va scufunda complet si va ajunge sa se laude ca deasupra lui e doar pamantul.