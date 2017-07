Mihai Tudose destabilizeaza PNL-ul

Noul premier a bagat zazanie intre liberali dupa ce a fost laudat cu toata gura de Cezar Preda. Care nu numai ca a refuzat sa-l atace ”in orb”, asa cum cerea fisa postului de liberal aflat in opozitie, pe actualul sef al Guvernului, dar chiar l-a ridicat in slavi.

Tudose ”nu e usor de pacalit, nu e prost, este maestru de sah, este un om care trebuie sa fii foarte atent, Tudose nu se va compromite, va face lumina in ocean”, a sustinut Preda, precizand din start ca a lucrat zece ani cu actualul premier si il cunoaste bine. Revoltat de buna parere exprimata de Cezar Preda, prim-vicele PNL Iasi Alexandru Muraru s-a declarat jignit profund de atitudinea colegului sau de partid si a catalogat declaratiile acestuia ca fiind unele ”nefericite, care desconsidera tot efortul de reala opozitie al ultimelor saptamani realizat de colegele sau colegii mei liberali din Parlament, din toate filialele liberale din tara, primari, consilieri locali sau judeteni”. In plus, Muraru l-a somat pe Preda sa-si toarne cenusa in cap pentru ”perierea jenanta” a premierului PSD. Dincolo de orice neintelegeri interne si suparari ale liberalilor, daca efortul de ”reala opozitie” a PNL-ului a fost desconsiderat si anulat doar de opinia lui Preda despre Tudose, este intr-adevar jale. Nu pentru PNL, ci pentru intreaga politica romaneasca.