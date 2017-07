Michael Phelps a pierdut intrecerea cu un rechin!

Multiplul campion olimpic la inot(castigator a nu mai putin de 23 de medalii de aur)supranumit „Pestele zburator”, s-a luat la intrecere cu un rechin din temuta specie „Marele Alb” intr-o cursa de 100 de metri, un eveniment organizat de reteaua Discovery in Africa de Sud in cadrul” Shark Week”.

Din motive de siguranta Phelps nu s-a intrecut cu rechinul in acelasi timp, inotand separat distanta de 100 de metri. La montaj, imaginea rechinului a fost proiectata langa campionul american pentru a da senzatia unei curse reale. In plus, sportivul a purtat si un costum special care l-a ajutat sa ajunga la o viteza incredibila de 11km/h, mult pentru un om dar ridicol pentru un rechin: Marele Alb e capabil de accelerari explozive de 40 km/h! Desi infrant fara drept de apel, Phelps a marturisit ca a avut parte de o experienta inedita: „A fost atat de extaziant. Dragostea mea pentru rechini a existat toata viata. (…)Ne-am intrecut 100 de metri. Este greu cand ai vizibilitate scazuta, si am instalat un culoar pentru a arata ca o piscina, dar este o provocare sa vezi drept si sa vezi pe unde mergi prin apa astfel”. De-a lungul anilor, mai multi sportivi celebri si-au masurat(de pomana) puterile cu animalele: in 2007, rugbistul Bryan Habana(unul dintre cei mai rapizi jucatori din lume) s-a intrecut cu un…ghepard, dar, evident, a fost invins, iar fostul campion mondial la 100 de metri, inotatorul italian Filippo Magnini, a fost umilit de doi delfini, desi a beneficiat din start de un avans considerabil.