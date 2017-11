Michael Jackson, cel mai bogat mort

Cantaretul american Michael Jackson, care a murit din cauza unei intoxicatii acute cu propofol in iunie 2009, a castigat 75 de milioane de dolari in ultimele 12 luni si a ocupat pentru a saptea oara – si pentru al cincilea an consecutiv – primul loc in topul Forbes dedicat celor mai bogate celebritati decedate.

“Regele muzicii pop” a ocupat aceasta pozitie si in topurile publicate in 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 si 2016. In topul din 2012, primul loc a fost ocupat de o foarte buna prietena a starului pop, actrita Elizabeth Taylor. Cele 75 de milioane de doalri provin din veniturile generate de muzica si drepturile sale de publicare. Printre materialele recente cu si despre Michael Jackson se numara un documentar special cu o durata de o ora difuzat de postul de televiziune CBS si intitulat “Michael Jackson’s Halloween”, ce a avut premiera saptamana trecuta, noul sau album postum “Scream”, lansat in septembrie, ce include unele dintre cele mai cunoscute cantece dance ale sale, precum “Ghost”, “Torture” si “Thriller”, dar si piesa-bonus “Blood on the Dance Floor X Dangerous”, ce consta intr-un remix de cinci single-uri realizat de DJ-ul The White Panda. Cantaretul rock’n’roll Elvis Presley ocupa locul al patrulea cu venituri de 35 de milioane de dolari, iar cantaretul reggae Bob Marley este al cincilea, cu venituri de 23 de milioane de dolari.