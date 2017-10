#metoo: Mihai Neamtu, pipait de-un preot

Daca pana acum doar femeile au fost cele care au luat parte la campania #metoo, dezvaluind dramele prin care au trecut, iata ca a iesit la rampa si primul barbat care marturiseste ca a fost hartuit sexual de-un „distins preot anglican”.

Mihail Neamtu, fost lider al partidului Noua Republica, si in prezent membru al PNL, a povestit intr-un mesaj pe Facebook cum a fost supus unui abuz de catre un preot anglican. Intamplarea a avut loc in urma cu mai multi ani, dar politicianul si-a facut curaj acum sa vorbeasca despre acest lucru. „Am acceptat invitatia unui distins preot anglican, Dr. Hugh Wybrew, pentru a fi oaspetele sau. Mare greseala! Am fost tratat cu vinuri si mancaruri fine. Era o sticla de Merlot si branzeturi frantuzesti, iar el imi facea numeroase complimente cu o voce moale si inspaimantatoare. La acel moment nu eram insurat, iar doctorului Wybrew parea ca ii place acest status al meu. La jumatatea serii am inceput sa ma simt inconfortabil. In jurul orei 11 pm i-am transmis ca as dori sa ma culc. In loc sa-mi spuna unde este camera oaspetilor, m-am trezit condus de acest individ de varsta mijlocie care flirta cu mine. Odata ce am ajuns amandoi in camera, Wybrew a inceput sa vorbeasca in soapta, in timp ce cu miscari incete imi aranja cearsaful. Gesturile sale senzuale erau evident pentru mine, gesturi inspaimantatoare. Apoi, acest asa-zis preot celibatar s-a intors catre mine si m-a imbratisat, impotriva vointei mele. Apoi mi-a atins gatul si mi-a sarutat lobul urechii. Am simtit ca o sa vars. M-am extras din bratele sale lipicioase. Am fost confuz si ma simteam ca un prost ca nu am anticipat acest moment. A plecat in tacere”, a scris politicianul roman.