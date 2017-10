#metoo face ravagii in Parlamentul European

Scandalul de hartuire sexuala la Hollywood, devenit celebru drept #metoo loveste si in inaltii functionari de la Bruxelles. Mai multe consiliere ale europarlamentarilor ii acuza pe acestia ca le-au hartuit sexual in repetate randuri.

Printre cei acuzati apar si nume mari din politica europeana. De pilda, Yves Cochet, fost ministru al Mediului in Franta, in varsta de 71 de ani, ar fi incercat sa agate o consiliera de 25 de ani a unui alt parlamentar european. Cand aceasta l-a respins, Cochet i-a transmis printr-un SMS ca vrea sa-i „impartaseasca pasiunile, visurile si fanteziile” si a intrebat-o daca nu „tremura de emotia asteptarii”.

Perversii care ne conduc

Un alt europarlamentar, tot de o varsta inaintata, e acuzat ca s-ar fi masturbat in fata asistentei sale. Un coleg de-al sau, de aproape 60 de ani, ar fi pipait o asistenta cu care a ramas singur in lift si i-ar fi „soptit indecent la ureche”. Tanara spune ca nu a depus o plangere, fiindca se temea ca isi va distruge cariera. Un alt deputat european din Germania ar fi pipait-o pe consiliera unui coleg de-al sau la o cina de lucru. „Si-a pus mana pe fundul meu, nu stiam cu sa reactionez. Acum mi se pare stupid ca nu am facut nimic, dar nu voiam sa am probleme cu seful meu. Eram foarte tanara si nu stiam cum sa gestionez situatia, iar el era constient de asta”.

Clubul hartuitorilor din PE

Femeia spune ca Parlamentul European „colcaie de hartuire sexuala”, deoarece europarlamentarii isi angajeaza intentionat asistente tinere si nu trebuie sa dea explicatii. O avocata de 24 de ani, si ea victima a hartuirii, sustine ca europarlamentarii „se simt puternici pentru ca isi pot concedia asistentii cand vor si sunt aproape complet in afara atentiei presie, asa ca simt ca pot face ce vor”.

Un nominalizat la Oscar a hartuit 38 de femei

A mai aparut un nume pe lista personajelor de la Hollywood acuzate de comportament indecent. 38 de femei spun ca regizorul si scenaristul James Toback, nominalizat la Oscar, le-a hartuit si le-a facut avansuri. Femeile povestesc ca regizorul, acum de 72 de ani, le aborda, promitandu-le ca le va face vedete. Desi este mai putin faimos decat Harvey Weinstein, James Toback are o cariera de 4 decenii la Hollywood. A primit o nominalizare la Oscar pentru scenariul fimului Bugsy, din 1991. Printre cele mai cunoscute filme regizate de el se numara “Two Girls and a Guy,” cu Robert Downey Jr. si Heather Graham. Cel mai recent film al sau, The Private Life of a Modern Woman, cu Sienna Miller si Alec Baldwin, a avut anul acesta premiera la Festivalul de la Venetia.