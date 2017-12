#metoo a ajuns la opera

Metropolitan Opera din New York l-a suspendat pe dirijorul James Levine din cauza mai multor acuzatii de abuz sexual. Cazul cunoscutului dirijor in varsta de 74 de ani este ultimul dintr-o lunga serie in care personalitati marcante din industria de divertisment sunt acuzate de hartuire sexuala.

Faptele ar fi avut loc intre anii 1960 si 1980, cand dirijorul avea 41 de ani, iar victima sa 15 ani. Barbatul, care a dorit sa ramana anonim, sustine ca abuzurile au continuat pana in 1993 si datorita lor ajunsese in pragul sinuciderii. Acuzatiile au fost publicate in The New York Times si New York Post, care au citat un dosar al politiei din 2016, dar James Levine a sustinut ca ele “sunt total false”. The Times a publicat apoi acuzatii din partea altor doi barbati care au declarat ca Levine i-a abuzat sexual cand erau adolescenti. Peter Gelb, directorul general al MET, a anuntat ca situatia este “o tragedie pentru toti cei a caror viata a fost afectata” si ca „asteapta rezultatul anchetei. “Levine nu va fi implicat in nicio activitate a Met, inclusiv concertele programate in acest sezon”, a informat Metropolitan Opera intr-un comunicat. Totodata, institutia a angajat un procuror sa ancheteze acuzatiile aduse dirijorului. In stagiunea 2015-2016, James Levine s-a retras oficial, din motive de sanatate, dupa o cariera de 40 de ani la Metropolitan Opera, dar in prezent nu poate fi acuzat, legal, pentru ca faptele au avut loc cu mai mult de 20 de ani in urma.