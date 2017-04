Meteorologii au actualizat CODUL PORTOCALIU de vreme rea

Nici vorba sa treaca prea curand valul de vreme rea care s-a abatut, de cateva zile deja, asupra Romaniei, aducand – in plina luna aprilie- o racire accentuata a vremii, precum si ploi si ninsori.

In urma cu doar cateva minute, din directia Administartiei Nationale de Meteorologie s-a transmis o actualizare a avertizarilor de vreme rea emise in cursul zilei trecute. Din fericire pentru locuitorii Capitalei, Bucurestiul nu se afla sub umbrela acestora.

Insa din cuprinsul CODULUI GALBEN valabil de joi, de la ora 11 si pana vineri la pra 14 aflam ca in tot acest interval in Transilvania si Moldova va ninge, in timp ce in nordul Dobrogei si al Munteniei vor fi precipitatii mixte. La munte va persista tabloul hibernal, fiind anuntate noi precipitatii specifice iernii. Totodata, e de mentionat ca si vantul va sufla mai puternic in est, cu rafale de 55-65 km/h.

Specialistii ANM atrag atentia asupra faptului ca, la nivelul intregii tari, vremea va fi “deosebit de rece” pentru perioada din an pe care o traversam.

Totodata, vestile despre vreme se anunta a fi si mai rele in urmatoarele ore, respectiv intre orele 11 si 15, cand va fi valabil un COD PORTOCALIU prin intermediul caruia se mentioneaza ca in “cea mai mare parte a Carpatilor Orientali si Meridionali, precum si in zona joasa a judetelor Suceava, Neamt, Bacau si Vrancea, va ninge si se va depune strat de zapada consistent”, iar vantul va sufla chiar si cu peste 70-80 km/h, pe creste.

Un alt COD PORTOCALIU, de aceasta data valabil de joi dupa-amiaza, de la ora 15 si pana vineri dimineata la ora 9, anunta noi precipitatii insemnate, dar si ninsori si vant. Mai exact, din directia ANM se anunta ca “in cea mai mare parte a Moldovei, incepand cu dupa-amiaza zilei de joi, 20 aprilie, vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor cumula local 50…60 l/mp . La inceputul intervalului precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar din cursul noptii de joi/vineri (20/21 aprilie) vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada. In cea mai mare parte a Carpatilor Orientali si Meridionali, va continua sa ninga si se va depune strat de zapada consistent”. Nu in ultimul rand, meteorologii informeaza ca in aceasta perioada nu va lipsi din peisaj nici vantul puternic.