Meteorologii ar putea emite un Cod rosu de viscol

Reprezentantul Administratiei Nationale de Meteorologie prezent joi dupa-amiaza la Comandamentul convocat la Ministerul de Interne a anuntat atat ministrul, cat si ceilalti responsabili aflati la sedinta in care se decid masurile de urmat in cazul inrautatirii vremii, ca la ANM se are in vedere inclusiv emiterea unei avertizari nowcasting COD ROSU de viscol, adica o atentionare de fenomene imediate, pentru portiuni de pe raza a patru judete din tara.

Asadar, faptul ca vremea se va transforma radical in urmatoarele ore, in majoritatea regiunilor tarii, au anuntat meteorologii inca de dimineata, motiv pentru care s-a si reunit Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta la MAI. Mai nou, insa, in baza studierii hartilor de precipitatii si a celorlalte date care le indica prognoza din urmatorul interval, oficialul ANM a explicat ca s-ar putea lua in calcul emiterea, pe parcursul zilei urmatoare, a unui posibil Cod rosu de viscol pentru estul judetului Buzau, vestul judetului Braila, partea central-nordica a Ialomita si sud-estul judetului Vrancea.

Totul ca urmare a unor intervale scurte in care vantul va fi foarte puternic, cu rafale ce ar putea ajunge pana la 90 km/h, reducand “vizibilitatea spre zero”. Astfel de fenomene pot aparea incepand de dimineata si pana in jurul amiezii.

sursa foto: Facebook

