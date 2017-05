Messi, gest superb pentru copiii sirieni

Superstarul Barcelonei a decis sa ofere un ajutor copiilor afectati de razboiul sirian si de regimul presedintelui Bashar al-Assad.

Cu ajutorul fundatiei sale, As, Lionel Messi a realizat punerea in functiune a 20 de sali de clasa pentru copiii sirieni. In total, 1600 de copii vor putea astfel continua scoala. Salile de clasa, alcatuite din materiale prefabricate, vor fi alimentate cu ajutorul panourilor solare. Luna trecuta, Messi, care este si ambasador itinerant al UNICEF, a transmis un emotionant mesaj de sustinere a copiilor sirieni. ”Si o zi de razboi este mult prea mult. Copii din Siria sunt supusi la cruzimi si violente. Sunt prizonierii unui conflict care dureaza de sase ani. In calitate de parinte si ambasador al UNICEF, am inima franta. Sustineti UNICEF si cereti oprirea acestui razboi”, a lansat Messi pe contul sau Facebook. Pentru ONU, conflictul sirian este ”cea mai mare catastrofa provocata de om dupa cel de-al doilea Razboi Mondial”, provocand moartea , potrivit unor diferite estimari, unui numar de 320.000-470.000 de oameni. Nu numai Messi, ci si Cristiano Ronaldo s-a implicat in cauza siriana. Anul trecut, Ronaldo a oferit numeroase ajutoare familiilor siriene evacuate din orasul Alep. ”Stiu ca suferiti mult, eu sunt un jucator celebru dar voi sunteti adevaratii eroi”, a spus Ronaldo.

loading...