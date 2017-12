Meserie de vis: somelier de canabis

Rade Kovacevic ocupa functia de head of customer experience la Canopy Growth Corporation, producator de canabis din Ontario, Canada, iar slujba sa consta in a se asigura ca firma produce cea mai buna marijuana.

Ca si in cazul vinului, si aici exista diferite sortimente cu caracteristici speciale. “Unii oameni prefera un Pinot Noir, altii prefera un Bordeaux. Noi avem, de exemplu, un sortiment cu o aroma puternica de lamaie”, spune Kovacevic. “Ne uitam mai intai la floare, sa-i vedem textura, coloratura, apoi evaluam si alte caracteristici”, explica procesul de selectie Kovacevic. Compania produce canabis medicinal pentru canadieni, iar utilizarea acestuia in scopuri medicale este legala inca din 2001. Medicii prescriu canabis celor care sufera si o folosesc, de exemplu, pentru ameliorarea durerii. Pacientii se inregistreaza online apoi comanda si produsele din Canabis vin direct la ei acasa. Marijuana va fi legalizata si va putea fi folosita si in scopuri recreationale incepand cu iunie 2018, dar detaliile inca nu au fost stabilite de catre autoritati. Asta a facut ca si altii sa fie interesati de asemenea produse, iar compania producatoare de vin si bere Constellation Brands a investit 245 milioane de dolari in Canopy Growth. In 2016, Deloitte preconiza ca o piata pentru marijuana in Canada ar putea ajunge la peste 26 de miliarde de dolari anual.