Mesajul transmis de Crina, sora Getei Popescu, dupa moartea fetitei

Nevoita sa treaca prin momente greu de imaginat, dupa ce si-a pierdut surioara, pe Geta, Crina “Coco” Popescu a facut un apel si, totodata, o promisiune.

De luni seara incepand, tanara in varsta de 22 de ani isi vegheaza sora cea mica, plecata din aceasta lume sambata dupa-amiaza, in urma avalansei din Retezat.

Sicriul alb al micutei Dor Geta Popescu a fost depus la o capela din Rasnov, oras in care va fi si inmormantata, in cursul zilei de miercuri. Crina, la randul ei o alpinista cu un nume cunoscut in sfera acestei ramuri sportive, a iesit pentru cateva clipe in fata lacasului de cult si le-a cerut reprezentantilor presei sa inteleaga ca nici ea, nici cei din familie nu vor face declaratii in perioada urmatoare, dar ca la un moment dat vor explica unele nelamuriri ale opiniei publice. “Daca putem sa vorbim dupa inmormantare… Mereu ati fost alaturi de noi si ne-ati ajutat foarte mult. Si acum chiar va rog sa ne intelegeti ca nu putem…E un moment foarte…foarte urat. Dupa inmormantare promitem ca vorbim si raspundem la orice. Atat am avut de zis…nu pot…”, a explicat, cu multa bunavointa, Crina Popescu, vizibil afectata de drama prin care trece.

Va amintim ca atat Dor Geta (12 ani), cat si Erik (13 ani) se aflau, sambata, pe munte alaturi de tatii lor, intr-un grup de 7 persoane care pornisera catre Varful Peleaga. Din pacate, planurile lor au fost date peste cap de caderea de zapada, care i-a ucis pe cei doi copii.

In tot acest timp, ancheta in cazul dramei din Retezat e in plina desfasurare. Cauza a fost preluata, de marti incepand, de catre procurorii de la Parchetul General.

sursa foto: captura observator.tv

