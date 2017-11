Mesajul transmis de Alexandru Arsinel la inmormantarea Stelei Popescu: Ma simt singur pe scena fara tine, draga mea prietena!

Pentru cei care au cunoscut-o si apreciat-o pe artista Teatrului de Revista aceasta ultima zi a saptamanii a fost foarte grea, fiind cea a marii despartiri de omul si actrita Stela Popescu.

Printre cei mai greu incercati de plecarea din aceasta lume a actritei de la Revista a fost Alexandru Arsinel, actorul care i-a fost partener de scena aproape 40 de ani, si alaturi de care au fost perechea “Stela si Arsinel”. Vizibil afectat de momentul despartirii de buna sa prietena, directorul de la “Constantin Tanase” a transmis un mesaj, in biserica in care s-a tinut slujba de inmormantare a Stelei Popescu. S-a adresat in mod special celei disparute, pe care a si strigat-o la un moment dat. “A plecat Stela. Si lasa in urma o imensa durere neamului romanesc, familiei, prietenilor, mediului artistic si nu in ultimul rand mie. (…) Stela, Stela! Plecarea ta reprezinta o mare pierdere (…). Ma simt singur pe scena fara tine, draga mea prietena! Dupa patru decenii in care am impartit bucurii si lacrimi, fericire, dar mai ales aplauze din partea publicului care nu te va uita niciodata (…) Drum bun, Stela, catre stele!”, a transmis, cu voce tremuranda si gatuita de lacrimi Alexandru Arsinel.

Stela Popescu a fost condusa pe ultimul drum dumunica, la ciitirul cernica, la cateva zile dupa ce a parasit fulgerator, la varsta de 81 de ani, aceasta lume.

sursa foto: captura video Antena 3