Mesajul sefei MAI pentru jandarmi

Prezenta, alaturi de sefii acestei structuri, la sedinta trimestriala a Consiliului Militar al Jandarmeriei, in cadrul careia s-au adus in discutie aspecte ce tin atat de resursele materiale, cat si de lipsa de personal, Carmen Dan a tinut sa ii asigure pe jandarmi de un anume aspect.

Si anume ca “va sustine in continuare imbunatatirea conditiilor de munca ale jandarmilor, avand in vedere rolul important pe care Jandarmeria Romana il are in asigurarea ordinii si linistii publice si sigurantei cetatenilor”, din cate se anunta din directia Ministerului de Interne.

“Ma bazez in continuare pe fiecare dintre dumneavoastra si sunt convinsa ca directia in care se indreapta Jandarmeria Romana este cea potrivita”, a mai subliniat ministrul.