Mesajul Patriarhului Daniel, dupa plecarea dintre cei vii a actritei Stela Popescu

Colegii de breasla, jurnalistii, dar si oamenii simpli, care au urmarit-o pe scena si in filme, si au fost socati sa afle, deunazi, de sfarsitul subit al actritei de la “Constantin Tanase”. Si-au exprimat regretul prin mesaje, la fel cum a facut, de aceasta data vineri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe.

“Am primit cu multa intristare vestea trecerii din aceasta viata a Doamnei Stela Popescu, una dintre cele mai populare actrite. Nascuta intr-o familie credincioasa, in Basarabia, Doamna Stela Popescu nu a uitat in toata viata ei educatia pe care a primit-o in copilarie, si anume: credinta in Dumnezeu, rugaciunea, facuta pe ascuns in timpul comunismului, si convingerea ca Dumnezeu o iubeste si o ocroteste mereu pe calea vietii, asa cum marturisea ea insasi. (…) In aceste momente de intristare, pentru familia sa, pentru colegi si prieteni, dar si pentru toti romanii care au apreciat-o si au admirat-o, ne rugam Mantuitorului Iisus Hristos sa odineasca sufletul roabei Sale Stela in lumina, pacea si iubirea Preasfintei Treimi!”, transmite, printre altele, Patriarhul Daniel, citat de basilica.ro.

Va amintim ca Stela Popescu a fost gasita fara suflare, in cursul dupa-amiezii trecute, in locuinta sa din Capitala. Actrita in varsta de 81 de ani urmeaza sa fie inmormantata in cimitirul Manastirii Cernica, unde se odihneste sotul sau, Mihai (Puiu) Maximilian.