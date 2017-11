Mesajul nepotului Regelui Mihai, dupa reactia mamei. “Am vrut doar sa imi vad bunicul”

Reactionand nu doar la declaratia (neasteptata pentru multi a) celei care i-a dat viata, ci si, in general, la mesajele transmise, in ultimele zeci de ore, din directia Casei Regale, principele dezmostenit Nicolae isi explica incercarea de a ajunge sa isi vada bunicul, intr-un moment delicat, din punct de vedere al sanatatii, pentru Regele Mihai.

Prin intermediul unui comunicat, tanarul Nicolae lasa sa se inteleaga ca nu crede ca bunicul sau nu ar vrea sa-l vada, cum s-a tot spus in ultima vreme si cum se mentioneaza inclusiv in mesajul Principesei Elena, mama sa. “Eu, Nicolae, am vrut doar sa imi vad bunicul si sa imi iau ramas bun, intr-un mod linistit, respectos (sic!), asa cum este crestineste. Nu am fost lasat nici acum, nici in alte dati cand am vrut sa il vad. Nici macar in perioada exilului, noi, bunic si nepot, nu am fost despartiti si amandoi am pretuit aceasta legatura de sange. Cunoscandu-l atat de bine, nu cred ca el este cel care a decis sa nu ne vedem. Dimpotriva, stiu ca si-ar fi dorit mult”, explica tanarul.

Referindu-se in mod direct la declaratia transmisa presei in prima parte a zilei din directia Principesei Elena, Nicholas de Roumanie Medforth Mills isi declara public, asemeni mamei sale, de altfel, dezamagirea. “Sunt dezamagit si profund indurerat de incrancenarea membrilor Casei Regale precum si a mamei mele, de usurinta si de lipsa de respect cu care acestia arunca efectiv catre presa niste comunicate agresive, defaimante si nejustificate, acum in aceste momente in care ar fi nobil sa dam dovada de respect si sa trecem peste cine stie ce ambitii personale”, se mai arata in comunicatul respectiv.

In tot acest timp, Regele Mihai este la resedinta sa din Elvetia, ingrijit de infirmiere si de maicute. Fostul suveran, in varsta de 96 de ani, a fost impartasit recent, din cate a anuntat Familia Regala.

sursa foto: facebook.com/PrincipeleNicolaealRomaniei