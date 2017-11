Mesajul lui Iohannis, dupa sangerosul atac de la New York

In debutul unui eveniment important organizat de Romania, presedintele a facut referire la atacul de seara trecuta, de la New York, in urma caruia 8 oameni au pierit si 11 au fost raniti.

Klaus Iohannis a transmis “in numele Romaniei si al poporului roman, condamnarea ferma a atentatului terorist de la New York”, precum si condoleante familiilor indoliate si urari de insanatosire cat mai rapida persoanelor ranite. “Romania este deplin solidara cu Statele Unite, partenerul nostru strategic, in aceste momente grele, si isi reafirma hotararea de a continua sa actioneze alaturi de acesta, cu toate mijloacele disponibile, pentru combaterea terorismului, care nu poate fi prin nimic justificat”, a subliniat seful statului, cu prilejul deschiderii Conferintei femeilor francofone, eveniment organizat de Romania si Organizatia Internationala a Francofoniei.

Suspectul in atacul de seara trecuta ar fi, din cate noteaza presa internationala, un tanar de origine uzbeca. Care a intrat cu o masina pe o pista de biciclete, in Manhattan, lovind mai multi oameni, iar apoi si un microbuz scolar. Soferul a fost impuscat de oamenii legii, fiind dus apoi la spital.

sursa foto: Facebook