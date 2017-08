Mesajul groaznic al celebrei Sinead O’Connor: “Ajutati-ma… Nu vreau sa mor”!

Faimoasa cantareata irlandeza care facea furori in anii 90, cu hitul The Nothing Compares 2 U, tocmai a postat un filmulet groaznic pe Internet, care a produs panica printre fani. Cu ochii in lacrimi, artista ajunsa la varsta de 50 de ani admite ca traieste la limita existentei, intr-un motel uitat de lume de la periferia orasului New Jersey, si ca are un comportament suicidal. In filmuletul de 12 minute, postat pe contul de Facebook, O’Connor dezvaluie ca este singura si ca traieste de pe o zi pe alta. Artista devenita celebra pentru cantecele sale, dar si pentru look-ul sau inedit, a ajuns intr-o astfel de situatie disperata din cauza carierei sale care s-a prabusit, a relatiilor esuate si mai ales din pricina sanatatii mintale subrede. O’Connor are patru copii si a fost casatorita de patru ori. Primul mariaj, cu producatorul de muzica John Reynolds, a avut loc in 1987. Au urmat jurnalistul britanic Nick Sommerlad, muzicianul australian Steve Cooney si terapeut irlandez Barry Herridge. O’Connor si Herridge s-au casatorit pe 9 decembrie 2011, in Las Vegas, dar 17 zile mai tarziu au anuntat ca s-au despartit. Intr-o emisiune moderata de Oprah Winfrey, in octombrie 2007, Sinead O’Connor a povestit ca a fost diagnosticata cu tulburare bipolara cu patru ani in urma si ca a incercat sa se sinucida in 1999, la varsta de 33 de ani. “Nu exista absolut nimeni in viata mea, cu exceptia psihiatrului meu, a celui mai dulce om de pe pamant, care spune ca sunt eroul lui, si asta e singurul lucru care ma tine in viata in acest moment … Si e patetic”, precizeaza artista irlandeza in filmul postat pe Facebook.