Mesajul familiei, dupa moartea Denisei

Desi trec prin momente greu de imaginat, apropiatii Denisei Raducu, pe care publicul si colegii de breasla o stiau drept Denisa Manelista, au ales sa transmita un mesaj adresat fanilor solistei.

Cantareata a parasit aceasta lume la doar 27 de ani, lasand in urma o unda de soc in randul celor care au cunoscut-o si au apreciat-o ca interpreta. Sicriul Denisei a fost depus la capela Cimitirului Bellu, din Capitala, anunta familia, astfel incat cei care vor sa vina sa ii aprinda o lumanare la capatai sau sa ii aduca o floare sa o poata face. Tanara isi va dormi somnul de veci in localitatea in care s-a nascut, in Valcea.

Mesajul rudelor Denisei, postat pe pagina oficiala de Facebook a solistei, suna astfel:

“Cu adanca durere in suflet, familia anunta ca azi 23 07 2017, DENISA a plecat sa cante la ingeri. Trupul neinsufletit este depus la CAPELA CIMITIRULUI BELU . Marti dimineata cortegiul funerar va pleca in comuna natala Stefanesti de Dragasani, judetul Valcea, unde va avea loc inmormantarea.

Cei care vor sa isi ia ramas bun de la ingerasul nostru … CAPELA CIMITIRULUI BELU!”

sursa foto: Faceboook/Denisa Raducu