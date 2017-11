Mesajul Andreei Marin, dupa plecarea dintre cei vii a actritei Stela Popescu: “Regret nespus”

Continua sa apara reactii dupa plecarea dintre cei vii a actritei Stela Popescu.

De aceasta data Andreea Marin este cea care si-a exprimat regretul fata de greaua pierdere suferita de lumea artistica autohtona si nu numai. O revazuse recent pe Stela Popescu. Mai exact in urma cu doar doua zile, la un eveniment, unde au facut si o fotografie impreuna, pe care vedeta a atasat-o randurilor prin care isi face cunoscuta tristetea fata de plecarea din aceasta lume a artistei. “Pentru Doamna Stela Popescu nu am doar un mare respect, ci ma leaga de Domnia sa si un sentiment mult mai profund, ca de la mama la fiica. A fost mereu un exemplu pentru mine de profesionalism, dar si de omenie, modestie, bun simt, generozitate… O Doamna in adevaratul sens al cuvantului. Ne-am vazut acum doua zile si am ras impreuna, din nou… Regret nespus… Dumnezeu sa o odihneasca! Multumim pentru darurile de o viata, minunata Doamna!”, suna mesajul special transmis de realizatorul TV.

sursa foto: Facebook/Andreea Marin