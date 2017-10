Mesajele actorilor la plecarea dintre cei vii a actritei Olga Tudorache

Tristete in lumea teatrului autohton. Actrita Olga Tudorache a parasit marea scena a vietii, la venerabila varsta de 88 de ani, iar colegii de breasla deplang greaua pierdere.

Au ales sa o omagieze prin cuvinte graitoare, pline de respect pentru cea care a fost nu doar un artist apreciat, ci si un respectat profesor universitar. Mesajele au fost postate in mare parte pe Facebook si au strans numeroase reactii emotionante.

Un mesaj impresionant a postat, inca de noaptea trecuta, actorul Florin Calinescu. “Romani, a murit OLGA TUDORACHE…! O ARTISTA cat pamantul asta! Profesoara mea, mama mea!”, a scris fostul director al Teatrului Mic din Bucuresti, din colectivul caruia a facut parte, zeci de ani, apreciata actrita.

“Acum e liniste,Regina mea mama! Va multumesc pentru tot!”, a scris Carmen Tanase, actrita a Teatrului Odeon, cu trimitere la rolul pe care Olga Tudorache l-a interpretat in piesa cu acelasi nume, jucata pe scena TNB.

“Doamna Olga, … Va iubesc. Multumesc. Dumnezeu sa va tina sufletul in palma Lui!”, a scris, miercuri dimineata, si actrita Oana Pellea.

Cu vocea tremuranda, vizibil marcata de vestea primita, actrita Tamara Buciuceanu a transmis, in direct la Antena 3, un scurt mesaj incarcat de emotie. “A disparut o mare artista a teatrului romanesc, in acest moment greu si trist cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu s-o ierte si s-o primeasca in Imparatia Lui vesnica”.

Un mesaj a transmis si Familia Regala a Romaniei, care face public faptul ca “a aflat cu mare tristete vestea trecerii la cele vesnice a Olgai Tudorache, unul dintre stalpii teatrului romanesc”. Se aminteste faptul ca in urma cu patru ani, respectata actrita a trait un episod emotionant, fiind decorata, chiar pe scena Teatrului Mic. La acea vreme, Principesa Margareta ii oferea Decoratia Regala Nihil Sine Deo de la Regele Mihai I. “Olga Tudorache a fost profesorul de clasa al Principelui Radu, la Universitatea de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, in anii 1980-1984. Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu transmit condoleante domnului Alexandru Avram si familiei sale!”, se mai noteaza in comunicatul remis din directia Familiei Regale.

sursa foto: tnb.ro